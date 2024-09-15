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Сонай Картал стала чемпионкой турнира WTA-250 в Монастире

Сонай Картал стала чемпионкой турнира WTA-250 в Монастире
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22-летняя британская теннисистка, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, Сонай Картал стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Монастире. В матче за титул она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу британки.

Монастир. Финал
15 сентября 2024, воскресенье. 18:10 МСК
Сонай Картал
151
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Ребекка Шрамкова
136
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

Ранее в полуфинальных матчах Шрамкова обыграла итальянку Лючию Бронцетти — 6:3, 6:4. Другой полуфинал закончился снятием 22-летней немки Евы Лис при счёте 5:1 в пользу Картал.

Призовой фонд турнира составил $ 267 082. В прошлом году в матче за титул Элисе Мертенс обыграла пятую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:0.

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