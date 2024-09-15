Сонай Картал — вторая британка после Радукану, завоевавшая титул в качестве квалифаера

22-летняя теннисистка, занимающая 151-е место в рейтинге WTA, Сонай Картал стала второй британкой после Эммы Радукану, завоевавшей титул в качестве квалифаера.

Сегодня, 15 сентября, Картал стала чемпионкой турнира категории WTA-250 в Монастире. В матче за титул она обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5 в пользу британки. После успешного выступления на турнире в Монастире Сонай Картал дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

Напомним, Эмма Радукану — победительница US Open – 2021. Свой единственный титул «Большого шлема» Радукану выиграла в качестве квалифаера.