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Экс первая ракетка мира Борис Беккер женился в третий раз

Экс первая ракетка мира Борис Беккер женился в третий раз
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший теннисист экс первая ракетка мира Борис Беккер женился на Лилиан де Карвальо Монтейро, сообщает официальный сайт ATP. Это третий брак для 56-летнего немца.

Борис Беккер впервые женился в декабре 1993 года. Его избранницей стала дизайнер Барбара Фелтус. В браке родились двое детей – сыновья Ноа (1994) и Элиас (1999). Борис и Барбара со скандалом развелись уже в 2000 году, когда вскрылась измена теннисиста.

Вскоре Беккер начал отношения с голландской топ-моделью Шарли «Лилли» Керссенберг. В 2009 году Шарли и Борис объявили о помолвке, а в 2010 году у них родился сын Амадей. В 2018 году пара рассталась.

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