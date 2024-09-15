Аманда Анисимова опубликовала совместное фото с Эммой Радукану и Присциллой Хон

Американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала совместное фото с британской теннисисткой, чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану и победительницей 10 турниров ITF австралийкой Присциллой Хон.

Фото: страница Анисимовой в социальных сетях

«Команда», — подписала фото, опубликованное на своей странице в социальных сетях, американская теннисистка.

Напомним, Аманда Анисимова и Эмма Радукану неудачно выступили на Открытом чемпионате США — 2024. Обе теннисистки не смогли выйти во второй круг соревнований. Чемпионкой US Open — 2024 стала белоруска Арина Соболенко. Ранее Аманда Анисимова брала восьмимесячный перерыв от тенниса и не принимала участия в соревнованиях.