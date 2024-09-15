«Отцовские обязанности». Карен Хачанов показал, как проводит время с сыном

22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов показал, как проводит свободное время со своим сыном Давидом.

Фото: Страница Хачанова в социальных сетях

«Отцовские обязанности», — подписал фото, опубликованное в социальных сетях, российский теннисист.

Карен Хачанов — серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель семи турниров ATP, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Напомним, на прошедшем ранее US Open — 2024 российский теннисист выступил неудачно. В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2024 Карен Хачанов уступил 184-й ракетке мира из Великобритании Даниэлю Эвансу со счётом 7:6 (8:6), 6:7 (2:7), 6:7 (4:7), 6:4, 4:6.