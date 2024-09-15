Итальянцы одержали победу над Нидерландами в Кубке Дэвиса — 2024

Сборная Италии по теннису обыграла Нидерланды в Кубке Дэвиса — 2024 в первой Мировой группе. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В рамках противостояния итальянец Маттео Берреттини обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа — 3:6, 6:4, 6:4. А Флавио Коболли (Италия) оказался сильнее Таллона Грикспора (Нидерланды) — 7:6, 4:6, 6:3. В матче парного разряда нидерландский дуэт Весли Колхоф/Ботик ван де Зандсхулп в двух сетах обыграл представителей Италии Симоне Болелли и Андреа Вавассори. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:5.

Групповой этап Кубка Дэвиса 2024 года проходил с 10 по 15 сентября в четырёх городах.