Определились все участники плей-офф Кубка Дэвиса — 2024
Сегодня, 15 сентября, состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением команд в группах.
Группа А:
- Италия
- Нидерланды
- Бразилия
- Бельгия
Группа В:
- Испания
- Австралия
- Франция
- Чехия
Группа С:
- США
- Германия
- Чили
- Словакия
Группа D:
- Канада
- Аргентина
- Великобритания
- Финляндия
Таким образом, Германия, США, Испания, Австралия, Италия, Аргентина, Канада и Нидерланды вышли в плей-офф Кубка Дэвиса — 2024, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Напомним, действующим чемпионом соревнования является сборная Италии. В 2021 году чемпионами турнира стали теннисисты из России.
Комментарии