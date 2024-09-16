Определились все участники плей-офф Кубка Дэвиса — 2024

Сегодня, 15 сентября, состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением команд в группах.

Группа А:

Италия Нидерланды Бразилия Бельгия

Группа В:

Испания Австралия Франция Чехия

Группа С:

США Германия Чили Словакия

Группа D:

Канада Аргентина Великобритания Финляндия

Таким образом, Германия, США, Испания, Австралия, Италия, Аргентина, Канада и Нидерланды вышли в плей-офф Кубка Дэвиса — 2024, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Напомним, действующим чемпионом соревнования является сборная Италии. В 2021 году чемпионами турнира стали теннисисты из России.