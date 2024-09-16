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Определились все участники плей-офф Кубка Дэвиса — 2024

Определились все участники плей-офф Кубка Дэвиса — 2024
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Сегодня, 15 сентября, состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Дэвиса — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением команд в группах.

Группа А:

  1. Италия
  2. Нидерланды
  3. Бразилия
  4. Бельгия

Группа В:

  1. Испания
  2. Австралия
  3. Франция
  4. Чехия

Группа С:

  1. США
  2. Германия
  3. Чили
  4. Словакия

Группа D:

  1. Канада
  2. Аргентина
  3. Великобритания
  4. Финляндия

Таким образом, Германия, США, Испания, Австралия, Италия, Аргентина, Канада и Нидерланды вышли в плей-офф Кубка Дэвиса — 2024, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Напомним, действующим чемпионом соревнования является сборная Италии. В 2021 году чемпионами турнира стали теннисисты из России.

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