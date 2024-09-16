«Великий день для Сербии». Джокович подвёл итоги Кубка Дэвиса — 2024

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович подвёл итоги выступления сборной Сербии в групповом этапе Кубка Дэвиса — 2024.

«Великий день для Сербии. Также проводили нашего друга Филипа Краиновича. Надеемся, Душан Лайович поправится как можно скорее», — написал Джокович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, вчера, 15 сентября, сборная Сербии одержала победу над Грецией со счётом 3:0 и гарантировала себе место в Мировой группе в 2025 году. Отметим, что за греческую команду не играл лидер сборной Стефанос Циципас.

Действующим чемпионом соревнования является сборная Италии. В 2021 году победителями турнира стали теннисисты из России.