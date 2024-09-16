Данилина и Хромачёва стали победительницами парного турнира в Гвадалахаре

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана стали победительницами парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В итоговом матче они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и представительницу Грузии Оксану Калашникову со счётом 6:2, 5:7, 10:7.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Российско-казахстанский дуэт сделал одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Вторая пара выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из десяти.

Напомним, в 2023 году бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и австралийка Сторм Хантер в финале парного турнира в Гвадалахаре обыграли канадку Габриэлу Дабровски и австралийку Эрин Рутлифф.

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