Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Данилина и Хромачёва стали победительницами парного турнира в Гвадалахаре

Данилина и Хромачёва стали победительницами парного турнира в Гвадалахаре
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана стали победительницами парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В итоговом матче они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и представительницу Грузии Оксану Калашникову со счётом 6:2, 5:7, 10:7.

Гвадалахара — парный разряд. Финал
16 сентября 2024, понедельник. 00:10 МСК
Анна Данилина
Казахстан
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 1 10
6 		5 0 7
         
Оксана Калашникова
Грузия
Оксана Калашникова
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
О. Калашникова К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Российско-казахстанский дуэт сделал одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Вторая пара выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из десяти.

Напомним, в 2023 году бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и австралийка Сторм Хантер в финале парного турнира в Гвадалахаре обыграли канадку Габриэлу Дабровски и австралийку Эрин Рутлифф.

Материалы по теме
«Абсолютно заслуженно!» Шарапова обошла легенд и стремительно мчится в Зал славы тенниса
«Абсолютно заслуженно!» Шарапова обошла легенд и стремительно мчится в Зал славы тенниса

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android