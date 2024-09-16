Данилина и Хромачёва стали победительницами парного турнира в Гвадалахаре
Поделиться
Российская теннисистка Ирина Хромачёва и Анна Данилина из Казахстана стали победительницами парного турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). В итоговом матче они обыграли россиянку Камиллу Рахимову и представительницу Грузии Оксану Калашникову со счётом 6:2, 5:7, 10:7.
Гвадалахара — парный разряд. Финал
16 сентября 2024, понедельник. 00:10 МСК
Анна Данилина
Ирина Хромачёва
А. Данилина И. Хромачёва
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|1 10
|
|5
|0 7
Оксана Калашникова
Камилла Рахимова
О. Калашникова К. Рахимова
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Российско-казахстанский дуэт сделал одну подачу навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Вторая пара выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта из десяти.
Напомним, в 2023 году бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и австралийка Сторм Хантер в финале парного турнира в Гвадалахаре обыграли канадку Габриэлу Дабровски и австралийку Эрин Рутлифф.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 сентября 2024
-
01:36
-
00:45
-
00:13
- 15 сентября 2024
-
23:53
-
22:58
-
22:36
-
21:59
-
21:35
-
20:55
-
20:17
-
18:31
-
17:36
-
16:47
-
16:40
-
16:23
-
15:47
-
15:26
-
15:10
-
14:56
-
14:53
-
14:13
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
11:45
-
11:38
-
11:28
-
11:01
-
10:06
-
09:57
-
09:51
-
09:41
-
06:42
-
01:40
-
00:47