Польская теннисистка Магдалена Френх стала чемпионкой турнира в Гвадалахаре (Мексика). В решающем матче турнира она обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки со счётом 7:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Френх выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Гадеки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойна из четырёх.

За победу в финале Френх получит 500 рейтинговых очков и $ 142 тыс. Гадеки, в свою очередь, получит 325 рейтинговых очков и $ 87 тыс.

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