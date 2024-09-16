Магдалена Френх стала чемпионкой турнира в Гвадалахаре
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Польская теннисистка Магдалена Френх стала чемпионкой турнира в Гвадалахаре (Мексика). В решающем матче турнира она обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки со счётом 7:6, 6:4.
Гвадалахара. Финал
16 сентября 2024, понедельник. 02:40 МСК
43
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 0
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Оливия Гадеки
О. Гадеки
Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Френх выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. На счету Гадеки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойна из четырёх.
За победу в финале Френх получит 500 рейтинговых очков и $ 142 тыс. Гадеки, в свою очередь, получит 325 рейтинговых очков и $ 87 тыс.
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