Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира WTA-500 в Сеуле

27-летняя российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу в матче 1-го круга турнира WTA-500 в Корее над спортсменкой из Китая, 605-й ракеткой мира Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В рамках встречи россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнт из шести. В следующем круге Кудерметова встретится с 15-й ракеткой мира, соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.