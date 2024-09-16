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Вероника Кудерметова — Чжан Шуай, результат матча 16 сентября 2024, счет 2:0, 1-й круг турнира в Сеуле

Вероника Кудерметова одержала победу в первом круге турнира WTA-500 в Сеуле
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27-летняя российская теннисистка, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова одержала победу в матче 1-го круга турнира WTA-500 в Корее над спортсменкой из Китая, 605-й ракеткой мира Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:3.

Сеул (ж). 1-й круг
16 сентября 2024, понедельник. 06:10 МСК
Вероника Кудерметова
42
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Чжан Шуай
605
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай

Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. В рамках встречи россиянка сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету её соперницы четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнт из шести. В следующем круге Кудерметова встретится с 15-й ракеткой мира, соотечественницей Людмилой Самсоновой.

Напомним, турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Сеуле
Турнирная сетка WTA-500 в Сеуле
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