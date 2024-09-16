Медведев остался лучшим из россиян в рейтинге ATP, Синнер сохранил лидерство

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв остался на шестом месте, Карен Хачанов — на 23-м.
Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую позицию сохранил немец Александр Зверев, третью строчку занял испанец Карлос Алькарас. Новак Джокович остался четвёртым.
Рейтинг АТР от 16 сентября:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7075.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690.
4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4645.
7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060.
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3965…
…
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930…
56 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 915…
61 (61). Павел Котов (Россия) — 864…
115 (117). Аслан Карацев (Россия) — 508.
С полным рейтингом ATP можно ознакомиться здесь.