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Медведев остался лучшим из россиян в рейтинге ATP, Синнер сохранил лидерство

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который идёт на пятой строчке. Андрей Рублёв остался на шестом месте, Карен Хачанов — на 23-м.

Лидером остаётся итальянец Янник Синнер. Вторую позицию сохранил немец Александр Зверев, третью строчку занял испанец Карлос Алькарас. Новак Джокович остался четвёртым.

Рейтинг АТР от 16 сентября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 180.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7075.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6690.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 5560.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5475.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4645.

7 (7). Тейлор Фриц (США) — 4060.

8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 4060.

9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 4010.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3965…

…

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 1930…

56 (56). Роман Сафиуллин (Россия) — 915…

61 (61). Павел Котов (Россия) — 864…

115 (117). Аслан Карацев (Россия) — 508.

С полным рейтингом ATP можно ознакомиться здесь.