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Экс-россиянка Варвара Грачёва обыграла Тайлу Престон на турнире в Таиланде

Экс-россиянка Варвара Грачёва обыграла Тайлу Престон на турнире в Таиланде
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67-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в матче со спортсменкой из Австралии Тайлой Престон, 140-й ракеткой мира со счётом 6:1, 6:4. Матч проходил в рамках первого круга турнира Хуахин-2 в Таиланде.

Хуахин-2. 1-й круг
16 сентября 2024, понедельник. 07:05 МСК
Варвара Грачёва
67
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Тайла Престон
140
Австралия
Тайла Престон
Т. Престон

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Грачёва три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовав 7 из 12 брейк-пойнтов. Тайла Престон не выполнила ни одного эйса при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила четыре из шести.

Во втором круге Грачёва сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай (Китай) — Яна Фетт (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет $ 267 082.

Турнирная сетка Хуахин-2 (ж)
Календарь Хуахин-2 (ж)
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