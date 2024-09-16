Экс-россиянка Варвара Грачёва обыграла Тайлу Престон на турнире в Таиланде
Поделиться
67-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в матче со спортсменкой из Австралии Тайлой Престон, 140-й ракеткой мира со счётом 6:1, 6:4. Матч проходил в рамках первого круга турнира Хуахин-2 в Таиланде.
Хуахин-2. 1-й круг
16 сентября 2024, понедельник. 07:05 МСК
67
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
140
Тайла Престон
Т. Престон
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Грачёва три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовав 7 из 12 брейк-пойнтов. Тайла Престон не выполнила ни одного эйса при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила четыре из шести.
Во втором круге Грачёва сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай (Китай) — Яна Фетт (Хорватия).
Призовой фонд турнира составляет $ 267 082.
Комментарии
- 16 сентября 2024
-
08:29
-
07:37
-
07:35
-
04:39
-
01:36
-
00:45
-
00:13
- 15 сентября 2024
-
23:53
-
22:58
-
22:36
-
21:59
-
21:35
-
20:55
-
20:17
-
18:31
-
17:36
-
16:47
-
16:40
-
16:23
-
15:47
-
15:26
-
15:10
-
14:56
-
14:53
-
14:13
-
12:23
-
12:09
-
12:00
-
11:45
-
11:38
-
11:28
-
11:01
-
10:06
-
09:57
-
09:51