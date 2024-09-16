Экс-россиянка Варвара Грачёва обыграла Тайлу Престон на турнире в Таиланде

67-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва одержала победу в матче со спортсменкой из Австралии Тайлой Престон, 140-й ракеткой мира со счётом 6:1, 6:4. Матч проходил в рамках первого круга турнира Хуахин-2 в Таиланде.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Грачёва три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовав 7 из 12 брейк-пойнтов. Тайла Престон не выполнила ни одного эйса при восьми двойных ошибках, её реализация брейк-пойнтов составила четыре из шести.

Во втором круге Грачёва сыграет с победительницей пары Чжэн Сайсай (Китай) — Яна Фетт (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет $ 267 082.