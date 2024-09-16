Рейтинг WTA, 16 сентября: Рахимова поднялась на 16 позиций, четыре россиянки — в топ-20

Всемирная женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Дарья Касаткина, занимающая 13-е место. Также в топ-20 находятся Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15) и Диана Шнайдер (16). После удачного выступления на турнире в Гвадалахаре Камилла Рахимова поднялась на 16 строчек и стала 73-й ракеткой мира.
Лидирует польская теннисистка Ига Швёнтек. На второй строчке белоруска Арина Соболенко, на третьей позиции остаётся американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA от 16 сентября:
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 885 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871.
5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983.
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3980.
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3705.
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3416.
10. (11). Даниэль Коллинз (США) — 3178…
13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2803.
14 (14). Анна Калинская (Россия) — 2725.
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2720.
16 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2571.
23 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2153.
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2021.
31 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 1778.
38 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1427.
44 (42). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308.
68 (68). Эрика Андреева (Россия) — 928.
73 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 905.
79 (79). Анна Блинкова (Россия) — 861.