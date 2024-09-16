Чемпионская гонка АТР: Даниил Медведев занимает четвёртое место, Андрей Рублёв — 7-е

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв — на седьмой позиции.
Лидером гонки остаётся итальянец Янник Синнер, второй — немец Александр Зверев, тройку лучших замыкает Карлос Алькарас из Испании.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9000 очков.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6115.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6010.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4420.
5 (5). Тейлор Фриц (США) — 3890.
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3795.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3480.
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 3305.
9 (9). Новак Джокович (Сербия) — 3260.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 2835…
29 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1320...
79 (78). Роман Сафиуллин (Россия) — 585...
87 (85). Павел Котов (Россия) — 570.