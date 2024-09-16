Чемпионская гонка WTA: Анна Калинская и Дарья Касаткина остаются лучшими россиянками

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Лучшими их россиянок остаются Анна Калинская и Дарья Касаткина, которые занимают 12-ю и 13-ю позиции соответственно. Мирра Андреева занимает 20-е место.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября. На данный момент на Итоговый отобрались Ига Швёнтек и Арина Соболенко.
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8285 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7876.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.
4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4865.
5 (7). Джессика Пегула (США) — 4466.
6 (5). Кори Гауфф (США) — 3968.
7 (8). Эмма Наварро (США) — 3568.
8 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3178.
9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3070.
10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2686.
12 (13). Анна Калинская (Россия) – 2461.
13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2448...
16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2156...
20 (20). Мирра Андреева (Россия) — 1973...
23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1867...
25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807...
27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1643...
33 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1418...
72 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 643...
73 (70). Эрика Андреева (Россия) — 625...
80 (79). Анна Блинкова (Россия) — 603...
81 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 601...
97 (96). Мария Тимофеева (Россия) — 456.