Чемпионская гонка WTA: Анна Калинская и Дарья Касаткина остаются лучшими россиянками

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте обновила рейтинг Чемпионской гонки. Лучшими их россиянок остаются Анна Калинская и Дарья Касаткина, которые занимают 12-ю и 13-ю позиции соответственно. Мирра Андреева занимает 20-е место.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом турнире WTA, который состоится в Саудовской Аравии со 2 по 9 ноября. На данный момент на Итоговый отобрались Ига Швёнтек и Арина Соболенко.

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8285 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 7876.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4981.

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4865.

5 (7). Джессика Пегула (США) — 4466.

6 (5). Кори Гауфф (США) — 3968.

7 (8). Эмма Наварро (США) — 3568.

8 (6). Даниэль Коллинз (США) — 3178.

9. (9). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3070.

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2686.

12 (13). Анна Калинская (Россия) – 2461.

13 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2448...

16 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2156...

20 (20). Мирра Андреева (Россия) — 1973...

23 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1867...

25 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807...

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1643...

33 (34). Анастасия Потапова (Россия) — 1418...

72 (68). Вероника Кудерметова (Россия) — 643...

73 (70). Эрика Андреева (Россия) — 625...

80 (79). Анна Блинкова (Россия) — 603...

81 (89). Камилла Рахимова (Россия) — 601...

97 (96). Мария Тимофеева (Россия) — 456.