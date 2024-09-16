Магдалена Френх стала четвёртой полькой в истории, выигравшей титул на уровне WTA
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Сегодня, в ночь с 15 на 16 сентября, польская теннисистка Магдалена Френх стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика).
Таким образом, Френх стала четвёртой польской теннисисткой в Открытой эре, выигравшей титул на уровне WTA после экс второй ракетки мира Агнешки Радваньски, Магды Линетт и пятикратной победительницы турниров «Большого шлема» Иги Швёнтек.
Напомним, в решающем матче в Гвадалахаре Френх обыграла представительницу Австралии Оливию Гадеки со счётом 7:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут. За это время Френх выполнила четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. За победу в финале она получит 500 рейтинговых очков и $ 142 тыс.
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