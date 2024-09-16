Карлос Алькарас — о Бьорне Борге: легенда тенниса и спорта в целом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о шведе Бьорне Борге, который будет капитаном команды Европы на Кубке Лэйвера — 2024. Напомним, турнир пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Легенда тенниса и спорта в целом. Мой отец тоже его большой поклонник. Так что иметь Бьорна Борга в качестве тренера будет действительно важным моментом для меня, моей карьеры и жизни», — приводит слова Алькараса официальный сайт Кубка Лэйвера.

За сборную Европы, помимо Алькараса, сыграют болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, россиянин Даниил Медведев, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас.