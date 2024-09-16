Давид Феррер не исключил участие Рафаэля Надаля в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер не исключил участие 38-летнего Рафаэля Надаля в финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024, которая пройдёт с 19 по 24 ноября в Валенсии (Испания).

«Я говорил с Рафой… А почему бы и нет. Время ещё есть, я поговорю с ним, и мы решим, что будем делать. Важно, чтобы он был здоров, и, если он всё будет хорошо, он приедет в хорошей форме.

Знаю, что его целью были Олимпийские игры. У него был отпуск, он участвовал в туре, и хорошо, что он не приехал в Валенсию. Он не играл, ему нужны были дни отдыха, чтобы побыть с семьёй и восстановить силы», — приводит слова Феррера Mundo Deportivo.