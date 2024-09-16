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Британец Даниэль Эванс сообщил, что может больше не сыграть на Кубке Дэвиса

Британец Даниэль Эванс сообщил, что может больше не сыграть на Кубке Дэвиса
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178-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс сообщил, что может больше не сыграть на Кубке Дэвиса. Вчера, 15 сентября, сборная Канады по теннису обыграла Великобританию в Кубке Дэвиса — 2024 в первой Мировой группе. Встреча завершилась со счётом 2:1. Эванс уступил Денису Шаповалову со счётом 0:6, 5:7.

«Долго и упорно думаю об этом, мне нужно ещё немного времени. Я люблю выступать за свою страну. Я наслаждался каждой минутой игр, но иногда нужно знать, когда уходить. В любом случае это будет трудное решение, но иногда приятно предоставить кому-то возможность сыграть», — приводит слова Эванса BBC Sport.

«Его рейтинг упал, поэтому Эвансу нужно многое обдумать — что лучше для него сейчас и что ему нужно, чтобы провести успешный год в следующем сезоне. Что бы ни случилось, он всегда был для нас потрясающим помощником», — отреагировал на это тренер сборной Англии Леон Смит BBC Sport.

Напомним, Эванс опустился на 178-е место в мировом рейтинге после того, как решил пропустить несколько турниров в этом году, чтобы сосредоточиться на парном разряде Олимпийских играх в Париже с Энди Марреем.

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