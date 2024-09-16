Феликс Оже-Альяссим и Джек Дрейпер вспомнили скандал на матчболе в Цинциннати

Вчера, 15 сентября, закончился матч между сборной Канады по теннису и Великобританией на Кубке Дэвиса — 2024 в первой Мировой группе. Встреча завершилась со счётом 2-1. Сначала Денис Шаповалов обыграл Даниэля Эванса, а после Феликс Оже-Альяссим оказался сильнее Джека Дрейпера. Это была первая победа над Дрейпером в карьере, а также некоторая расплата за спорную концовку их матча в Цинциннати в прошлом месяце.

Тогда судья на вышке объявил, что британец выиграл матч, но Оже-Альяссим был уверен, что мяч сначала коснулся ракетки британца, потом ударился о корт на его стороне и только потом перелетел сетку.

«После того, что произошло в прошлый раз, я просто пытался искупить вину. Не хочу вдаваться в подробности, его это вина или судьи, но мне пришлось лечь спать, зная, что матч не закончен», — приводит слова Оже-Альяссима BBC Sport.

«Я думаю, что в теннисе хорошо иметь соперничество и ситуации, когда не все теннисисты хорошо ладят друг с другом. Надеюсь, у нас с Феликсом впереди ещё много сражений», — добавил Дрейпер после матча на Кубке Дэвиса.