В АТР знали о наличии допинга в мясе на турнире, где бразилец сдал положительный тест

Аргентинский теннисист Ренсо Оливо заявил, что ATP была заранее проинформирована о том, что на турнире серии «челленджер» в Ибаге (Колумбия) возможно наличие мяса, которое содержит вещества, запрещённые Антидопинговым кодексом.

Несколько дней назад стало известно, что 22-летний бразильский теннисист Николас Занеллато был временно отстранён за положительный тест, сданный на этом турнире. Его проба показала наличие вещества болденон, которое содержится в мясе в Колумбии.

«Я играл на том же турнире, где Занеллато сдал положительный тест. Я ходил к супервайзеру и сказал ему, чтобы он отправил игрокам письмо с требованием не есть мясо, потому что некоторые игроки об этом не знали, а я видел, они ели мясо. Что мне сказал супервайзер? «А, вы правы, мы должны его отправить». Слишком поздно!» — написал Оливо на своей странице в соцсети Х.