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Ига Швёнтек сравнялась с Эшли Барти по количеству недель на первой строчке рейтинга

Ига Швёнтек сравнялась с Эшли Барти по количеству недель на первой строчке рейтинга
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Польская теннисистка Ига Швёнтек сравнялась с австралийкой Эшли Барти по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга WTA. Теннисистки делят седьмое место в истории по данному показателю со 121 неделями в ранге первой ракетки мира.

Эшли Барти завершила карьеру в 2022 году в возрасте 25 лет, тогда она была действующей первой ракеткой мира. Австралийка выиграла три турнира «Большого шлема» и 15 титулов в целом в одиночном разряде. Кроме того, Барти выигрывала один мэйджор в парном разряде.

23-летняя Ига Швёнтек — пятикратная победительница «Шлемов», обладательница 22 титулов WTA в одиночном разряде.

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