Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире в Сеуле

31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В первом раунде она одолела американку Варвару Лепченко со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 8 минут. Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Лепченко четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Полиной Кудерметовой и австралийкой Присциллой Хон.