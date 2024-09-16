Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире в Сеуле
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31-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В первом раунде она одолела американку Варвару Лепченко со счётом 7:5, 3:6, 6:3.
Сеул (ж). 1-й круг
16 сентября 2024, понедельник. 10:20 МСК
31
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|6
|
|6
|0
168
Варвара Лепченко
В. Лепченко
Матч продолжался 2 часа 8 минут. Александрова выполнила шесть подач навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Лепченко четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Полиной Кудерметовой и австралийкой Присциллой Хон.
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