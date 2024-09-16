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Полина Кудерметова как лаки-лузер пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Сеуле

Полина Кудерметова как лаки-лузер пробилась в основную сетку турнира WTA-500 в Сеуле
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164-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова пробилась в основную часть турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея) как лаки-лузер после снятия Магдалены Френх. Напомним, сегодня, в ночь с 15 на 16 сентября, польская теннисистка стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика).

Ранее сестра Полины Вероника Кудерметова одержала победу в матче 1-го круга турнира в Корее над спортсменкой из Китая, 605-й ракеткой мира Чжан Шуай со счётом 6:4, 6:3.

Турнир в Сеуле проходит с 16 по 22 сентября. Призовой фонд — $922 573. Победительницей прошлого года является третья ракетка мира, американка Джессика Пегула.

Календарь турнира в Сеуле
Таблица турнира в Сеуле
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