«Янник на меня давил!» Маттео Берреттини — о присутствии Синнера на Кубке Дэвиса — 2024

43-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался об игре за сборную на Кубке Дэвиса — 2024, а также о поддержке лидера мирового рейтинга Янника Синнера, который присутствовал на последних матчах команды в Болонье (Италия).

«Возможно, дело в домашней атмосфере, в публике, в том, что играть здесь – это нечто особенное. Я мечтал об этом с детства… Меня трясёт!

Янник тоже на меня давил! (улыбается). Он был важен как и все остальные ребята, вся команда и люди, которые помогают нам на Кубке Дэвиса.

Цель – снова выиграть Кубок Дэвиса, мы приложим все усилия, надеюсь, что нам удастся это сделать. У нас самые сильные игроки в мире, самая компактная команда и лучшая поддержка в мире: мы ждём вас всех в Малаге!» — приводит слова Берреттини La Gazzetta dello Sport.