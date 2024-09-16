«Это абсурдно». Ллейтон Хьюитт раскритиковал формат Кубка Дэвиса

Капитан сборной Австралии по теннису, бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт раскритиковал формат Кубка Дэвиса, который существует с 2019 года.

«Просить игроков играть на второй день после окончания турнира «Большого шлема» — это нелегко. В старом формате, по крайней мере, у нас было время до пятницы, прежде чем провести первый матч. Теперь надо играть во вторник — это абсурдно.

Это глупая часть этого формата, не так ли? Знаете, я могу продолжать об этом говорить. Но формат такой, какой он есть, и мы сделаем всё, что необходимо, чтобы пройти дальше и, надеюсь, поднять трофей», — приводит слова Хьюитта Tennis365.