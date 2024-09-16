Энди Роддик — о проблемах Елены Рыбакиной: есть надвигающееся ощущение плохих новостей

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о Елене Рыбакиной, которая снялась с двух своих последних турниров.

«Чувствую, что мы не знаем всю историю, и я надеюсь, что это краткосрочная проблема, если дело в здоровье… Мы даже не знаем, что это, но просто находимся в режиме ожидания. Очевидно, что в этой истории есть что-то ещё, но нельзя высказывать мнение о том, о чём ничего не знаем.

Её тренера отстранили от тура. Есть список тренеров, его оттуда убрали. Просто так никого не отстраняют. Есть надвигающееся ощущение плохих новостей, и я бы хотел ошибаться. Это чистое предположение», — приводит слова Роддика Tennis365.