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Стала известна сетка турнира в Чэнду, где сыграют два российских теннисиста

Стала известна сетка турнира в Чэнду, где сыграют два российских теннисиста
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Прошла жеребьёвка турнира категории АТР-250 в Чэнду (Китай). В турнире примут участие два российских теннисиста – Павел Котов и Роман Сафиуллин. Под первым номером посеян итальянец Лоренцо Музетти, под вторым — представитель Казахстана Александр Бублик.

Сетка турнира АТР-250 в Чэнду

Сафиуллин посеян под восьмым номером, в первом круге он сыграет с итальянцем Фабио Фоньини. Котов начнёт турнир встречей с австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

Соревнования в Чэнду пройдут с 18 по 24 сентября. Действующим чемпионом турнира является немец Александр Зверев, который не сыграет в этом году. Он обыграл Романа Сафиуллина в прошлогоднем финале.

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