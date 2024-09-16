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Янник Синнер начал работать с бывшим тренером Новака Джоковича по физподготовке

Янник Синнер начал работать с бывшим тренером Новака Джоковича по физподготовке
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер объявил о начале сотрудничества с тренером по физподготовке Марио Паничи. Об этом Синнер сообщил на своей странице в соцсетях.

С 2019 по 2024 год Паничи работал в команде 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Кроме того, к команде Синнера присоединился физиотерапевт Улисес Бадио, который тоже раньше работал с Джоковичем.

Фото: Из соцсетей Синнера

«Добро пожаловать в команду, Марио и Улисес!» — подписал совместный снимок Синнер.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после того, как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.

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