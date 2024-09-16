Кузнецова — о новом тренере Синнера: надеемся, этот парень будет более внимателен с мазями

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова иронично отреагировала на изменения в тренерском штабе Янника Синнера. Итальянский теннисист объявил о начале сотрудничества с тренером по физподготовке Марио Паничи. Об этом Синнер сообщил на своей странице в соцсетях.

«Янник Синнер официально представил новых членов своей команды — тренера по физподготовке Марио Паничи и Улисеса Бадио, который заменил того самого физиотерапевта Джакомо Нальди. Будем надеяться, что этот парень будет более внимателен с мазями. Оба специалиста раньше работали с Новаком Джоковичем», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после того, как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.