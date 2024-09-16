Александр Бублик кратко отреагировал на провальное выступление Казахстана в Кубке Дэвиса

27-я ракетка мира Александр Бублик высказался о неудачном выступлении сборной Казахстана в рамках квалификации первой Мировой группы Кубка Дэвиса — 2024.

«Мы вернёмся сильнее», — написал Бублик на своей странице в социальных сетях.

Сборная Казахстана по теннису разгромно проиграла команде Дании в Кубке Дэвиса — 2024. Встреча завершилась с общим счётом 3:0. В рамках противостояния стран Александр Бублик и Александр Шевченко проиграли два одиночных матча. А в парном разряде дуэт Йоханнес Ингильдсен/Аугуст Хольмгрен обыграл Александра Недовесова и Александра Бублика со счётом 7:6, 6:3.

Таким образом, датчане выиграли противостояние сборных. За Данию не играл лидер команды Хольгер Руне.