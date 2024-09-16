Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич рассказала, когда вернётся в теннис после рождения ребёнка

Белинда Бенчич рассказала, когда вернётся в теннис после рождения ребёнка
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич ответила, когда планирует вернуться к участию в соревнованиях. В апреле 2024 года спортсменка сообщила, что впервые стала мамой.

«Мне следует прислушиваться к своему телу. В конце концов, я всё ещё кормлю грудью. Всё свободное время я провожу с Беллой. Мы вместе друг с другом даже больше, чем раньше. Но я хочу сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в ноябре», — приводит слова Бенчич SRF.

Белинда Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022. Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич.

Материалы по теме
Фото
Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич впервые стала мамой
Материалы по теме
«Не каждый в туре заслуживает уважения». Турсунов – о Соболенко и разрывах с подопечными
Эксклюзив
«Не каждый в туре заслуживает уважения». Турсунов – о Соболенко и разрывах с подопечными
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android