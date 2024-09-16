Белинда Бенчич рассказала, когда вернётся в теннис после рождения ребёнка

Олимпийская чемпионка 2020 года в одиночном разряде бывшая четвёртая ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич ответила, когда планирует вернуться к участию в соревнованиях. В апреле 2024 года спортсменка сообщила, что впервые стала мамой.

«Мне следует прислушиваться к своему телу. В конце концов, я всё ещё кормлю грудью. Всё свободное время я провожу с Беллой. Мы вместе друг с другом даже больше, чем раньше. Но я хочу сыграть в Кубке Билли Джин Кинг в ноябре», — приводит слова Бенчич SRF.

Белинда Бенчич является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг — 2022. Отметим, что, помимо золотой медали в одиночном разряде теннисного турнира Олимпиады в Токио, Бенчич завоевала ещё и серебро в парном. Её партнёршей была Виктория Голубич.