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Ник Кирьос высоко оценил футбольные навыки Стефаноса Циципаса

Ник Кирьос высоко оценил футбольные навыки Стефаноса Циципаса
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о футбольных навыках двукратного финалиста турниров «Большого шлема» грека Стефаноса Циципаса.

Вчера, 15 сентября, Циципас стал гостем матча чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Дженоа». До начала встречи грек появился на поле в футболке генуэзского клуба и несколько раз ударил по воротам.

«Довольно хорошо», — отреагировал Кирьос на технику исполнения ударов Циципаса.

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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