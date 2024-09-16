Ник Кирьос высоко оценил футбольные навыки Стефаноса Циципаса

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о футбольных навыках двукратного финалиста турниров «Большого шлема» грека Стефаноса Циципаса.

Вчера, 15 сентября, Циципас стал гостем матча чемпионата Италии по футболу между «Ромой» и «Дженоа». До начала встречи грек появился на поле в футболке генуэзского клуба и несколько раз ударил по воротам.

«Довольно хорошо», — отреагировал Кирьос на технику исполнения ударов Циципаса.

Стефанос Циципас примет участие в Кубке Лэйвера — 2024, который пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия), в составе сборной Европы. Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.