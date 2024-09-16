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Представители тура ответили, с каким теннисистом они не хотели бы жить в одном номере

Представители тура ответили, с каким теннисистом они не хотели бы жить в одном номере
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Теннисисты Андрей Рублёв, Стефанос Циципас, Александр Бублик, Ник Кирьос и Алекс де Минор выбрали самого нежелательного соседа по номеру.

Циципас: Александр Бублик.

Рублёв: Стефанос Циципас.

Бублик: Стефанос Циципас.

де Минор: Гаэль Монфис. Он мне очень нравится. Думаю, мы не смогли бы заснуть.

Кирьос: Александр Бублик. Потому что мы с ним очень похожи и играем в похожий теннис.

Ранее завершился US Open — 2024. В финальном матче Открытого чемпионата США — 2024 23-летний итальянец Янник Синнер обыграл 12-ю ракетку мира американца Тейлора Фритца — 6:3, 6:4, 7:5. При этом Синнер стал первым игроком в XXI веке, которому удалось стать чемпионом US Open, проиграв стартовый сет на турнире.

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