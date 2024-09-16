Маттео Берреттини повторил празднование Синнера после победы в матче Кубке Дэвиса

43-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини повторил празднование первой ракетки мира Янника Синнера после победы в матче Кубке Дэвиса — 2024.

Фото: Кадр из трансляции

Вчера, 15 сентября, в рамках противостояния сборной Италии и Нидерландов Маттео Берреттини обыграл Ботика ван де Зандсхулпа. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4.

Групповой этап Кубка Дэвиса 2024 года проходил с 10 по 15 сентября в четырёх городах. Сборная Италии вышла в плей-офф турнира, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Напомним, действующим чемпионом соревнования является сборная Италии. В 2021 году чемпионами турнира стали теннисисты из России.