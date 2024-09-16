«Григор, ты одобряешь?» Джокович спел на болгарском языке и обратился к Димитрову

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях забавное видео. На нём Новак поёт на болгарском языке и пританцовывает.

Джоковича вдохновила песня «Луда по тебе» (Без ума от тебя) болгарской певицы Камелии.

«Григор (Димитров), ты одобряешь?» — подписал ролик Джокович.

Вчера, 15 сентября, сборная Сербии вместе с Джоковичем одержала победу над Грецией со счётом 3:0 и гарантировала себе место в Мировой группе в 2025 году. Отметим, что за греков не играл лидер сборной Стефанос Циципас.

Джокович же в недавнем интервью признался, что сейчас его мотивируют лишь турниры «Большого шлема» и выступления за сборную Сербии.