Карен Хачанов показал торт, который получил от организаторов турнира в Ханчжоу

Серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, российский теннисист 23-я ракетка мира Карен Хачанов показал десерт, который получил от организаторов турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай).

Фото: Фото со страницы Хачанова в социальных сетях

Из именитых игроков в турнире примут участие датчанин Хольгер Руне и бывший россиянин, ныне представляющий Казахстан, Александр Шевченко.

Ранее от участия в китайском турнире отказались шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, итальянец Маттео Берреттини и американский теннисист Себастьян Корда.

Соревнования в Ханчжоу проводятся впервые. До 2024 года этот турнир проходил в другом китайском городе Чжухае.