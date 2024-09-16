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«Спокойствие». Медведев рассказал, что хочет привнести в команду Европы на Кубке Лэйвера

«Спокойствие». Медведев рассказал, что хочет привнести в команду Европы на Кубке Лэйвера
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что хочет привнести в команду Европы на грядущем Кубке Лэйвера – 2024. Выставочные соревнования пройдут с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

«Я бы сказал, что моя основная задача – это приносить команде очки. Но если говорить о личностных качествах… Надеюсь, я смогу привнести в команду немного спокойствия и невозмутимости», — приводит слова Медведева пресс-служба соревнований.

За сборную Европы, помимо Медведева, сыграют испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев, болгарин Григор Димитров, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас. Капитаном команды по традиции выступит легендарный швед Бьорн Борг. Для Борга этот турнир станет последним в роли капитана.

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