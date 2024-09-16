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Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила о рождении первенца

Бывшая вторая ракетка мира Анетт Контавейт объявила о рождении первенца
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Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт, завершившая карьеру в середине 2023 года, объявила о рождении ребёнка. Она опубликовала фото первенца в своих социальных сетях.

Фото: Страница Контавейт в социальных сетях

«Первая неделя вместе с нашим Леоном Энцо Леписту. Огромная любовь», — подписала фото Контавейт.

Напомним, Контавейт состоит в романтических отношениях с футболистом сборной Эстонии Брентом Леписту. 28-летняя Контавейт — чемпионка шести турниров на уровне WTA. В частности, эстонка выигрывала турнир в Санкт-Петербурге и завоёвывала Кубок Кремля. Лучшим достижением Контавейт на турнирах «Большого шлема» является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2020.

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