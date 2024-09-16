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Стали известны запасные сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024

Стали известны запасные сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024
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Итальянский теннисист, победитель одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде Флавио Коболли и немецкий теннисист 37-я ракетка мира Ян-Леннард Штруфф стали запасными сборной Европы на Кубке Лэйвера — 2024.

Ранее стал известен основной состав сборной Европы на данный турнир. В него вошли: Карлос Алькарас, Рафаэль Надаль (оба — Испания), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия), Каспер Рууд (Норвегия), Стефанос Циципас (Греция). Капитан — Бьорн Борг (Швеция).

Кубок Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Это седьмой розыгрыш в истории соревнований. Сборная мира становилась победителем двух последних турниров.

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