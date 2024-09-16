Кафельников: может, юниоры думают: «Старый 50-летний дед ничего не знает», а я всё знаю

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион – 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР, рассказал о работе с юниорами.

— Ваши ребята дают себе отчёт, под руководством кого они работают?

— Пока ещё нет. Сейчас никто не задумывается. 14-15 лет — возраст, когда в мозгах нет осознания того, кто им помогает и кто пытается вести их в нужном направлении.

Я не буду петь дифирамбы в свой адрес, но складывается ощущение, что дети в Европе больше дают отчёт. Там меня многие знают из зарубежных тренеров — они рассказывают детям. Они относятся с очень большим уважением и внимательно относятся к тонким подсказкам и моментам, которые я говорю.

Что касается наших детей, я не знаю… Может, это мера того воспитания, что они думают: «Старый 50-летний дед ничего не знает», а я всё знаю. Этот момент немного напрягает, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым выйдет на «Чемпионате» завтра, 17 сентября.