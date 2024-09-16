Серена Уильямс опубликовала кадры со свидания с мужем

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала совместные фото со своим мужем американским бизнесменом Алексисом Оганяном.

Фото: Страница Серены Уильямс в социальных сетях

Фото: Страница Серены Уильямс в социальных сетях

«Перекус во время ночного свидания? Да, пожалуйста», — подписала фото Уильямс.

В 2017 году Уильямс победила на Australian Open. В тот момент она уже была беременна Олимпией: девочка родилась в сентябре того же года.

Отметим, Серена Уильямс и Роджер Федерер были признаны лучшими теннисистами XXI века по версии ESPN. Экс первая ракетка мира завершила спортивную карьеру на US Open – 2022 в возрасте 40 лет. Ранее появились слухи о возобновлении карьеры спортсменки.