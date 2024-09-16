Кафельников: отстранение давит на юниоров психологически, приходится успокаивать

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион – 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, высказался об отстранении российских спортсменов.

— Всё настолько осложнилось после отстранения России от международного тенниса?

— Конечно, осложнилось. Наши юноши не могут участвовать ни в каких личных и командных первенствах Европы и так далее. Европейский рейтинг сказывается. У всех остальных есть возможность набрать очки на этих турнирах, а у наших ребят соревноваться и быть в котле с ведущими теннисистами — нет. Это сильно давит на них психологически, они это понимают. Приходится успокаивать и говорить: «Да, сейчас вот так. До лучших времён». Что тут сделаешь? Всё равно нужно продолжать и работать, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым выйдет на «Чемпионате» завтра, 17 сентября.