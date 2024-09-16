«Шанс для всех нас». Берреттини поделился ожиданиями от плей-офф Кубка Дэвиса — 2024

43-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от плей-офф Кубка Дэвиса — 2024, который состоится с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Это очень хороший шанс для всех нас, чтобы показать себя с лучшей стороны в Малаге. Думаю, что одно имя уже есть в списке. Он [Синнер] заслуживает этого за то, что сделал в этом сезоне. Лично я использовал последние месяцы на то, чтобы стать лучшей версией себя.

Когда я не играю, я продолжаю пытаться оказывать поддержку со скамейки запасных. Это и означает быть командой. Это один из наших секретов, наряду с огромной работой, которая стоит за нами, тренерами, врачами, физиотерапевтами и психологами. Они заставляют нас чувствовать себя как дома, а также дают нам возможность передохнуть, когда нам это нужно, потому что календарь очень плотный", — приводит слова Берретини Ubitennis.