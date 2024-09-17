Евгений Кафельников: вынужден констатировать, что уровень юниоров очень слабый

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, высказался о работе со своими подопечными.

«Я вынужден констатировать тот факт, что уровень юниоров очень слабый, особенно мальчиков 14-15 лет. У нас нет конкуренции, нет ведущих ребят, которые тянули бы за собой всех остальных. Приезжаешь во Францию, Испанию, Германию — там есть средний уровень ребят, которые играют будь здоров как», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым выйдет на «Чемпионате» 17 сентября.