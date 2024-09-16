Андрей Рублёв и Карен Хачанов планируют выступить в паре на «Мастерсе» в Шанхае

23-я ракетка мира Карен Хачанов и шестая ракетка мира Андрей Рублёв планируют выступить в паре на «Мастерсе» в Шанхае. Россияне находятся в неофициальной заявке участников.

«Тысячник» в Шанхае пройдёт со 2 по 13 октября. В соревнованиях примут участие 96 теннисистов. Действующим победителем является восьмая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач.

Карен Хачанов также выступит на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай). А его соотечественник Андрей Рублёв снялся с турнира из-за болезни. Его заменит 111-я ракетка мира американский теннисист Захари Свайда. Соревнования в Ханчжоу проводятся впервые. До 2024 года этот турнир проходил в другом китайском городе Чжухае.