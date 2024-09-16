«Я не сдамся». Жена Джоковича забавно отреагировала на слова, что Синнер «ворует» у Новака

Елена Джокович, супруга 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», олимпийского чемпиона 2024 года, четвёртой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, шутливо отреагировала на новость о том, что Марио Паничи и Улисес Бадио вошли в команду первой ракетки мира итальянца Янника Синнера. Оба ранее работали с её мужем.

Елена забавно отреагировала на новость одного из аккаунтов, где говорилось: «Синнер продолжает «воровать» у Новака».

«Я не сдамся», — написала Елена, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, Синнер уволил двух членов команды, тренера по физподготовке Умберто Феррару и физиотерапевта Джакомо Нальди после того, как стало известно об их вине в положительных тестах теннисиста на допинг.