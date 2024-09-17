Кафельников: за что я пот проливал? Чтобы теннис в России погиб? Мы этого не допустим

Cамый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, оценил текущую ситуацию в российском теннисе.

«Сейчас действительно тяжёлая ситуация. В европейском рейтинге у всех идёт в зачёт 12 турниров, у наших ребят только восемь. Как мы можем рассчитывать на ведущие позиции по рейтингу, если мы по определению недобираем четыре важных турнира? Турниры, на которых наши ребята могли бы хорошо сыграть.

Много сложных непреодолимых барьеров, которые стоят у нас на пути. Но мы не опускаем руки и стараемся, чтобы теннис жил. Иначе за что я пот проливал? А также Шамиль Анвярович Тарпищев и все предшественники. Чтобы теннис в нашей стране погиб? Нет. Мы этого не допустим», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым выйдет на «Чемпионате» 17 сентября.