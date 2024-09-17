Кафельников: приходится терять три месяца в году, чтобы решить визовые вопросы для детей

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников, ныне являющийся вице-президентом ФТР и отвечающий за работу с юниорами, высказался об организационных вопросах соревнований.

«К сожалению, у нас кто-то не может выехать. Например, у племянника в очередной раз проблема с визой, визу на долгосрочный перелёт не дают. Приходится терять два или три месяца в году как минимум, чтобы решить визовые вопросы. Это очень сильно сказывается. В этом возрасте всё проходит очень молниеносно. Ты не посмотрел, как твои соперники играют на протяжении трёх или четырёх месяцев, — и поезд ушёл так быстро, что потом его не догнать. Дети — молодцы: они стараются, но всё очень сложно», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полное интервью с Евгением Кафельниковым можно прочитать на «Чемпионате».